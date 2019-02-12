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Что можно сделать с кусачками, биноклем и сменной одеждой? Шпионить за футболистами другой команды!
Meduza
Тренер английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса отправлял 20-летнего стажера выведывать информацию о командах соперников.
Стажер приезжал в город, где базируется команда, с которой у «Лидса» вскоре должен состояться матч. Он опрашивал жителей, изучал местную прессу, а также выпивал с фанатами, болеющими за команду соперника.
Шпион следил и за тренировками соперников «Лидса». В январе его заметили на базе футбольного клуба «Дерби Каунти» и задержали. При себе у стажера были бинокль, кусачки и сменная одежда.