Тренер английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса отправлял 20-летнего стажера выведывать информацию о командах соперников.

Стажер приезжал в город, где базируется команда, с которой у «Лидса» вскоре должен состояться матч. Он опрашивал жителей, изучал местную прессу, а также выпивал с фанатами, болеющими за команду соперника.

Шпион следил и за тренировками соперников «Лидса». В январе его заметили на базе футбольного клуба «Дерби Каунти» и задержали. При себе у стажера были бинокль, кусачки и сменная одежда.