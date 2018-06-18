Южнокорейские футболисты перехитрили «шпиона» сборной Швеции: перед тренировкой они поменялись футболками!

Южнокорейские футболисты смогли перехитрить сотрудника тренерского штаба сборной Швеции Ларса Якобссона, который подглядывал за их закрытой тренировкой. Для этого они использовали очевидное преимущество: европейцам трудно различать корейцев в лицо!

Сборная Южной Кореи перед матчем с Швецией в Нижнем Новгороде. 18 июня 2018 года Ivan Alvarado / Reuters / Scanpix / LETA

Корейская сборная тренировалась в Австрии. Якобссон попытался пройти на стадион под видом туриста, но его разоблачили и прогнали. После этого сотрудник шведской сборной попросился в дом местных жителей, из окна которых открывался хороший вид на тренировочную базу — и следил за корейцами, используя телескоп и видеокамеру.

«Пришлось долго ехать по горам на машине, чтобы добраться до этого дома, но оттуда открывался идеальный вид на тренировку корейской сборной», — рассказал Ларс Якобссон.

В воскресенье, 17 июня, главный тренер шведской сборной Янне Андерссон извинился перед корейцами за инцидент со слежкой, который мог быть воспринят как знак неуважения. По его словам, основную информацию тренерский штаб получает, изучая игру соперника. Но сборную Южной Кореи слежка не оскорбила: главный тренер Син Тхэ Ён сказал, что глубокий анализ игры соперника — это нормально.

Более того, Якобссон вряд ли смог вынести с закрытой тренировки что-то полезное: как оказалось, корейские футболисты перед ее началом поменялись футболками друг с другом. «[Шведы] могут знать несколько наших игроков, но людям с Запада очень сложно отличать азиатов друг от друга, поэтому мы и [поменялись футболками]», — объяснил Син Тхэ Ён.

Матч между сборными Швеции и Южной Кореи проходит 18 июня в Нижнем Новгороде. На момент написания заметки закончился первый тайм, счет — 0:0.

Обновлено: матч закончился победой сборной Швеции со счетом 1:0.