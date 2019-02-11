«Тлен», «Потерпи», «Перекрестись»: художники переделали названия популярных российских магазинов 

Российские художники из арт-проекта MXD делают необычные коллажи о жизни в России. В их работах герои американского мультсериала «Эй, Арнольд!» попадают на улицы Армавира, а полицейские при задержаниях используют мечи и арбалеты.

10 февраля MXD опубликовал новую подборку коллажей с переделанными названиями российских сетевых магазинов. Например, «Лента» превратилась в «Тлен», а «Магнит» — в «Ну ты ведь не магнат».

Эти коллажи — реакция авторов проекта на . «Важно сказать, что наша серия — это не упрек в сторону компаний. Они в некотором роде такие же жертвы того, что происходит с ценами», — заявил художник MXD Виктор Могилат в разговоре с TJ.