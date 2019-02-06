Где-то в космосе летает Tesla. А в России ее буксирует старая «Волга»

Это — электрический кроссовер Tesla Model X, запущенный в производство в 2015 году. В России он стоит более 10 миллионов рублей (а некоторые модификации — по 16 миллионов).

Tesla

Это — седан «Волга» ГАЗ-3102, запущенный в производство в 1981 году и снятый с него в 2008-м. Его средняя цена на торговых площадках — около ста тысяч рублей.

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А это — снимок, сделанный в России и который в начале февраля начали распространять в чатах владельцев Tesla: старая «Волга» буксирует Tesla. Вероятно, у электрокара села батарея и поэтому его водителю понадобилась помощь.