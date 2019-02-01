Помните неудачную татуировку Арианы Гранде? Она попыталась все исправить, но стало только хуже

В конце января певица Ариана Гранде набила себе татуировку на японском — «七輪». По задумке, надпись должна переводиться как «семь колец» (в честь ее новой песни «7 rings»). По отдельности «七» и правда означает «семь», а «輪» — «кольцо» или «круг». Но вместе эти иероглифы превращаются в «сичирин», то есть «японскую глиняную печку» (или «гриль»).

Гранде попыталась исправить татуировку и набила на ладони еще один иероглиф — «指» («палец»), а также символ «♡». В сочетании с «輪» должно было получиться слово «юбива» — «кольцо». Тогда надпись и правда переводилась бы как «семь колец». Но так как Гранде набила новые символы не над, а под старой татуировкой, у нее опять вышло совсем не то, что задумывалось.

В японском иероглифы можно читать сверху-вниз и потом справа-налево. «輪♡七指» не имеет смысла, а вот «七輪指♡» звучит примерно как «японский палец гриль ♡».

Кажется, Гранде стоит попробовать еще раз.