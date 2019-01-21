Мем о неверном бойфренде переосмыслили. Теперь это мем о букве
Мем «distracted boyfriend» о мужчине, который идет за руку с девушкой, но засматривается на другую, получил новое переосмысление спустя два года после появления. В знакомой конструкции мужчина играет роль буквы или слова, а две девушки — это выражения, куда эту букву (или слово) можно подставить.
Одна из первых шуток по теме появилась в середине января. Автор картинки, опубликованной ниже, обыграл строчки из песен групп Abba и Queen — «Mamma Mia» и «Bohemian Rhapsody» соответственно. Бойфренд из мема стал словом «Mama», которое упоминается в песнях.
После того, как мем оказался на Reddit, различные картинки на тему начали создавать в твиттере, во «ВКонтакте» и телеграм-каналах. Вот лишь несколько примеров.
Счастье и ненависть
Депрессия и свидания
Суицид и секс
Старые и новые мемы
Также появились альтернативные примеры с девушкой, которая идет в обнимку с одним мужчиной, а засматривается на другого.