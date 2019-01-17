Примеры

И что это значит?

Это мем про скрытую сущность вещей и явлений. Он имитирует древо компьютерных программ «Проводник» и Finder, с помощью которой можно перемещаться по хранящимся на жестком диске папкам. Обычно самые важные файлы прячут подальше от посторонних глаз, для чего внутри одной папки создают несколько других — и так далее.

Часто твиты с этим мемом строятся на обманутых ожиданиях. Например, в папке «Важное», которая скрывает папку «Очень важное», могут оказаться танцы вокалиста южнокорейской группы NCT. А в папке «Порно» → «Жесткое порно» — отрывок с песней «Another One Bites the Dust» из фильма «Богемская рапсодия».

Для создания такого мема вам понадобятся эмодзи с изображением папки 📁 (можете скопировать из нашего материала) и «ступень» — └, которая будет эти самые папки связывать между собой. В качестве панчлайна могут использоваться символы ⚠️ («Файл не найден»), а также 🎵или 🎥 (если вы хотите сделать мем про песню или фильм).

Еще примеры удачных мемов с папками

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Максим Иванов