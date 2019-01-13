Канье Уэст не будет выступать на Coachella: организаторы отказались построить для него гигантский купол 🎪

Канье Уэст не будет выступать на фестивале , одним из хэдлайнеров которого он должен был стать. Причина — разногласия музыканта с организаторами фестиваля, сообщает Billboard со ссылкой на источники.

В начале января Уэст заявил, что не хочет выступать на главной сцене Coachella, и попросил вместо этого построить для него «гигантский купол» посреди фестивальной площадки. По замыслу музыканта, он должен был петь в центре купола, сопровождая выступление впечатляющими видеоэффектами (например, запуском летающей сцены).

Организаторы Coachella ответили, что не успеют возвести купол за четыре месяца. Кроме того, для его строительства потребовалось бы изменить территорию фестиваля, убрав большое количество передвижных ванных комнат. Уэст ответил, что он «артист с творческим мышлением, который не должен тратить время на разговоры о туалетах», пишет Billboard.

После этого организаторы Coachella прервали переговоры с музыкантом и договорились с певицей Арианой Гранде, которая выступит вместо него.

Фото в анонсе: Zacharie Scheurer / AP / Scanpix / LETA