Американские болельщики обожают хоккеиста Артемия Панарина, играющего за команду из штата Огайо «Коламбус Блю Джекетс». Это неудивительно — его называли лучшим новичком в НХЛ. Плюс именно ему принадлежит рекорд «Коламбуса» по количеству очков и передач, набранных в одном сезоне.

Когда стало известно, что Панарин может уйти к конкурентам в «Тампа-Бэй Лайтнинг», его фанаты решили сделать все, чтобы он остался в Огайо. Внимание хоккеиста попытались привлечь через рекламные щиты. На одном из них производитель водки High Bank пообещал хоккеисту пожизненный запас своего продукта, если тот продолжит играть за «Коламбус Блю Джекетс».

Кроме того, на reddit выложили фотографию билборда стоматологической клиники, где спортсмену предложили бесплатное лечение зубов. В комментариях отмечают, что это умный рекламный ход — скорее всего, у «Коламбус Блю Джекетс» уже есть свой бесплатный дантист, так что клиника в любом случае не разорится.

В борьбу за Панарина вступил и омский хоккейный клуб «Авангард». Вот что он обещает:

«Я так понял, мне маршрутку заправлять нужно будет. С учетом цен на бензин, хорошая инвестиция. Большое спасибо, буду думать!», — ответил хоккеист.

Фото в анонсе: Paul Vernon / AP / Scanpix / LETA