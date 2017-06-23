Клуб НХЛ «Чикаго» обменял одного из лучших российских хоккеистов
Хоккейный клуб «Чикаго Блек Хоукс» обменял нападающего Артема Панарина в «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, один из лучших (и популярных) хоккеистов России будет выступать теперь не в Западной конференции, а в Восточной.
В обмен «Чикаго» получил Брэндона Саада, который раньше уже выступал за этот клуб. В рамках той же сделки в «Чикаго» поедет Антон Форсберг и выбор в пятом раунде драфта-2018, а в Коламбус — Тайлер Мотте и выбор в шестом раунде драфта-2017.
Панарин свой обмен пока не прокомментировал.
Артемий Панарин в позапрошлом сезоне занял девятое место в списке самых результативных игроков НХЛ, а в этом — 11-е. В среднем он набирает чуть меньше очка за матч. В 2016 году Панарин был признан лучшим новичком сезона.