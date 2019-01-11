Обратную сторону Луны впервые сфотографировали с ее поверхности. Посмотрите, как она выглядит

Китайское национальное космическое управление опубликовало панорамный снимок обратной стороны Луны, сделанный зондом «Чанъэ-4».

«Чанъэ-4» прилунился 3 января. Зонд стал первым космическим аппаратом, севшим на обратную сторону спутника Земли, — до этого посадки совершались только на видимую сторону. Присланный зондом снимок — первая фотография обратной стороны Луны, сделанная с ее поверхности.

На снимке, помимо лунной поверхности, можно рассмотреть доставленный зондом луноход «Юйту» и частично сам зонд.

А так обратная стороны Луны выглядит с орбиты NASA показало видео с обратной стороной Луны