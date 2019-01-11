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Обратную сторону Луны впервые сфотографировали с ее поверхности. Посмотрите, как она выглядит
Meduza
Китайское национальное космическое управление опубликовало панорамный снимок обратной стороны Луны, сделанный зондом «Чанъэ-4».
«Чанъэ-4» прилунился 3 января. Зонд стал первым космическим аппаратом, севшим на обратную сторону спутника Земли, — до этого посадки совершались только на видимую сторону. Присланный зондом снимок — первая фотография обратной стороны Луны, сделанная с ее поверхности.
На снимке, помимо лунной поверхности, можно рассмотреть доставленный зондом луноход «Юйту» и частично сам зонд.