Китайский зонд впервые в истории человечества сел на обратную сторону Луны

Китайский космический зонд «Чанъэ-4» 3 января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Это стало первым подобным случаем в истории — до этого все летательные аппараты садились только на видимую сторону спутника Земли.

В задачи миссии входят фотографирование поверхности Луны, сбор грунта, а также проведение биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы — для этого на борту аппарата есть контейнер с личинками шелкопряда и растениями.