На Netflix выйдет сериал «Матрешка». Его главная героиня очень похожа на Аллу Пугачеву (и об этом невозможно не думать!)

Netflix выпустил трейлер комедийного сериала «Матрешка» (Russian Doll) с Наташей Лионни («Оранжевый — хит сезона») в главной роли.

Ее героиня, девушка по имени Надя, умирает во время празднования своего дня рождения. Но на этом все не заканчивается. Надя попадает во временную петлю, в которой продолжает раз за разом переживать один и тот же день. При этом цикл всегда завершается одинаково — ее смертью.

Netflix

Лионни в образе Нади многим напомнила Аллу Пугачеву.

Специально для фанатов певицы мы сделали коуб с песней «Позови меня с собой» — и теперь, кажется, все и правда на своих местах.

«Матрешка» с Аллой Пугачевой ilovesaintjimmy

Первый сезон «Матрешки» выйдет на Netflix 1 февраля.