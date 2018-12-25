Две новых песни Аллы Пугачевой — «Что вижу — то пою» и «Поживи в моей шкуре» — неожиданно появились в соцсетях. Композиции можно найти, например, во «ВКонтакте». Они также распространяются в ютьюбе на неофициальных аккаунтах, посвященных творчеству певицы.

В первой композиции Пугачева заявляет, что не хочет петь про Нью-Йорк, Париж, рейтинг Forbes и кольцо с бриллиантами, а хочет «петь про котов за соседним домом, про огромную любовь прокричать с балкона». В другой певица предлагает слушателям «пожить в ее шкуре», прежде чем учить ее жить.

Алла Пугачева — Что вижу — то пою (2018) Orfey_fortuna

Алла Пугачева — Поживи в моей шкуре (Премьера 2018 -2019) Рыжая 2017

Каким образом песни оказались в интернете, неизвестно. СМИ предполагают, что их могли выкрасть и опубликовать хакеры, либо же это является умышленным рекламным ходом менеджмента певицы. Сама Пугачева никак не комментировала факт появления новых песен в сети.

Недавно певица объявила, что 17 апреля 2019 года выступит с концертом «P.S.» в Государственном Кремлевском дворце, приуроченном к ее 70-летию. «В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер», — написала она у себя в инстаграме.

Неназванные друзья певицы рассказали «Комсомольской правде», что к юбилейному концерту Пугачева готовит абсолютно новую программу и практически не намерена исполнять на нем старые песни. Как сообщалось, первая партия билетов, поступивших в продажу, была раскуплена за несколько часов.

В 2009 году Алла Пугачева объявила о прекращении гастрольной деятельности и после прощального тура не давала концертов. Ее последний студийный альбом «Приглашение на закат» вышел в 2008 году. С тех пор певица выпустила еще несколько синглов.