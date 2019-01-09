Премьер-министру Австралии по ошибке прифотошопили вторую левую ногу. Но сам он мечтает о другой прическе

На официальном сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона опубликовали его семейную фотографию, на которой у главы правительства обнаружились две левых ноги. Кажется, пресс-службе Моррисона не понравились его грязные кроссовки — поэтому на снимке их без его ведома заменили на два чистых (но одинаковых!) кроссовка.

Department of Prime Minister and Cabinet / Reuters / Scanpix / LETA

Первым на это обратил внимание пользователь твиттера lukerhn, указавший на эту ошибку. Его сообщение, само собой, немедленно привело к битве фотожаб, в центре которой оказалась обувь премьер-министра.

После этого на политика надели еще один кроссовок

И на его коллег — тоже

И даже на автобус с его изображением

Семью политика отправили на обратную сторону Луны

Кроме того, премьеру приделали вторую левую руку

И оставили без ног

После шуток в твиттере с сайта премьер-министра убрали отретушированную фотографию, заменив ее оригинальным снимком. При этом на сайте теперь кроссовки почти не видны.

Сам Скотт Моррисон заявил, что не просил сотрудников «начищать» ему обувь. «Но если вам нужно что-то фотошопить, пожалуйста, сосредоточьтесь на моих волосах (отсутствии таковых), не на ногах!» — заявил Моррисон, обращаясь к сотрудникам пресс-службы.