«Суровые челябинские фсбшники ходят на трех ногах». В ответ на обыски сеть «Красное & Белое» выпустила мемы о ФСБ

В офисах и на складах сети алкогольных магазинов «Красное & Белое» в разных городах России 26 декабря прошли обыски. В них участвовали сотрудники налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. Следственные действия продолжались с утра и до позднего вечера. По разным версиям, это может быть связано с продажей контрафактной продукции, неуплатой налогов, хищением алкоголя у полиции или контрабандой. В компании заявили, что обыски парализовали работу сети, но уже утром 27 декабря ее представители объявили, что магазины, офисы и склады работают в штатном режиме. В сети отметили, что власти не нашли контрафактный алкоголь.

Несмотря на обыски, в «Красном & Белом», судя по соцсетям компании, не падают духом и стараются относиться к случившемуся с юмором. Причем, в основном шутки направлены против ФСБ.

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