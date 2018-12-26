Как слепить зуб из снега? Кто такой Зинаид Зидан? К чему снятся пельмени? Самые смешные поисковые запросы в «Яндексе» за 2018 год

В конце года «Яндекс» опубликовал подборку самых странных и смешных поисковых запросов, сделанных пользователями. Оказалось, что 2018-м многие искали способы загладить вину перед обиженными котами, разбирались в собственных снах (про пельмени!) и пытались понять, как слепить зуб из снега. «Медуза» показывает лучшие из этих необычных запросов.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Коты

Как вывезти кота из Севастополя в Париж;

Привезли черепаху и кот теперь как бешаный выбегает с качегарки;

Как правильно вести инстаграм кота;

Как вернуть себе расположение кота;

Как посветить день коту что бы ему понравилось.

Собаки

Купили щенка что дальше;

Видео как собака обхитряет зомби;

Почему собака не серьезная;

Могу ли я пожалеть что завела чихуахуа.

Другие животные

Зебры в кратце;

Бывет ли шатуном медведица;

Рысь место проживания;

Дымовая шашка от таракан.

Футбол

Зинаид Зидан;

Сколько голов у федора смолова;

Нога Ибрагимовича фото бесплатно голая.

Сны

К чему снится едят пельмени без тебя;

К чему снится доктор наук;

Во сне увидел над собой себя.

Прочее

Зуб из снега;

Корень в слове спасибочки;

Поедатели мухоморов форум;

Презентация шаурмы из овощей;

Фото девушек Древнего Египта;

Можно ли ментам на мальдивы;

Язык эльфийский ругательства жесткие;

Охранник депутатов как им стать;

Как добраться от масложирокомбината до седьмого неба.