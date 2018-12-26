Перейти к материалам
шапито

Как слепить зуб из снега? Кто такой Зинаид Зидан? К чему снятся пельмени? Самые смешные поисковые запросы в «Яндексе» за 2018 год

Meduza

В конце года «Яндекс» опубликовал подборку самых странных и смешных поисковых запросов, сделанных пользователями. Оказалось, что 2018-м многие искали способы загладить вину перед обиженными котами, разбирались в собственных снах (про пельмени!) и пытались понять, как слепить зуб из снега. «Медуза» показывает лучшие из этих необычных запросов.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Коты

  • Как вывезти кота из Севастополя в Париж;
  • Привезли черепаху и кот теперь как бешаный выбегает с качегарки;
  • Как правильно вести инстаграм кота;
  • Как вернуть себе расположение кота;
  • Как посветить день коту что бы ему понравилось.

Собаки

  • Купили щенка что дальше;
  • Видео как собака обхитряет зомби;
  • Почему собака не серьезная;
  • Могу ли я пожалеть что завела чихуахуа.

Другие животные

  • Зебры в кратце;
  • Бывет ли шатуном медведица;
  • Рысь место проживания;
  • Дымовая шашка от таракан.

Футбол

  • Зинаид Зидан;
  • Сколько голов у федора смолова;
  • Нога Ибрагимовича фото бесплатно голая.

Сны

  • К чему снится едят пельмени без тебя;
  • К чему снится доктор наук;
  • Во сне увидел над собой себя.

Прочее

  • Зуб из снега;
  • Корень в слове спасибочки;
  • Поедатели мухоморов форум;
  • Презентация шаурмы из овощей;
  • Фото девушек Древнего Египта;
  • Можно ли ментам на мальдивы;
  • Язык эльфийский ругательства жесткие;
  • Охранник депутатов как им стать;
  • Как добраться от масложирокомбината до седьмого неба.

Почему ааааааа шапито читать 🔎