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Как слепить зуб из снега? Кто такой Зинаид Зидан? К чему снятся пельмени? Самые смешные поисковые запросы в «Яндексе» за 2018 год
Meduza
В конце года «Яндекс» опубликовал подборку самых странных и смешных поисковых запросов, сделанных пользователями. Оказалось, что 2018-м многие искали способы загладить вину перед обиженными котами, разбирались в собственных снах (про пельмени!) и пытались понять, как слепить зуб из снега. «Медуза» показывает лучшие из этих необычных запросов.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Коты
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Собаки
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Другие животные
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Футбол
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Сны
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Прочее
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