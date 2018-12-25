Режиссер Алексей Красовский («Коллектор») выпустил трейлер черной комедии «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде. Главные роли исполнили Ян Цапник («Горько»), Алена Бабенко («Водитель для Веры») и Тимофей Трибунцев («Монах и бес»).

«Праздник». Трейлер Алексей Красовский

Главные герои фильма, члены привилегированной семьи ученого Воскресенского, отмечают Новый год в загородном доме. К празднованию присоединяются неожиданные гости: сын Воскресенских неожиданно приводит домой не привыкшую к роскоши девушку, а дочь — жениха, который только что вернулся с фронта. Воскресенским приходится скрывать, что они находятся на «особом положении», ведь другие жители Ленинграда голодают.

Деньги на создание фильма Красовский собрал при помощи краудфандинга. Режиссеру неоднократно угрожали по телефону и в соцсетях из-за того, что он решил снимать комедию про блокадный Ленинград. Картину еще до выхода называли «кощунством»; утверждая, что авторы «Праздника» «топчутся на священной теме». Красовский отказался получать прокатное удостоверение — и решил, что просто выложит фильм в своем канале в YouTube.

Премьера «Праздника» состоится 31 декабря. Посмотреть картину можно будет здесь.