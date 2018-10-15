Турчак потребовал не допустить проката комедии о блокадном Ленинграде «Праздник»

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал от Минкультуры «ни при каких обстоятельствах» не выдавать прокатное удостоверение комедии Алексея Красовского «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде.

«Съемки такого „фильма“ — это глумление над историей нашего народа, есть темы, над которыми нельзя шутить», — говорится в заявлении Турчака, поступившем в понедельник в ТАСС.

Фильм «Праздник» должен выйти на экраны в 2019 году. В нем рассказывается о том, как живущая в Ленинграде «на особом положении» привилегированная семья готовится встречать Новый год. Съемки фильма уже завершены, но пока создатели не обращались в Минкульт за прокатным удостоверением.

Не допустить проката фильма также требовало Российское военно-историческое общество. О намерении обратиться в Минкульт для дополнительной оценки заявила комиссия Общественной палаты по сохранению традиционных ценностей.