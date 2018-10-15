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Турчак потребовал не допустить проката комедии о блокадном Ленинграде «Праздник»

ТАСС
18:36, 15 октября 2018
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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал от Минкультуры «ни при каких обстоятельствах» не выдавать прокатное удостоверение комедии Алексея Красовского «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде.

«Съемки такого „фильма“ — это глумление над историей нашего народа, есть темы, над которыми нельзя шутить», — говорится в заявлении Турчака, поступившем в понедельник в ТАСС.

ТАСС
Фильм «Праздник» должен выйти на экраны в 2019 году. В нем рассказывается о том, как живущая в Ленинграде «на особом положении» привилегированная семья готовится встречать Новый год. Съемки фильма уже завершены, но пока создатели не обращались в Минкульт за прокатным удостоверением.
Не допустить проката фильма также требовало Российское военно-историческое общество. О намерении обратиться в Минкульт для дополнительной оценки заявила комиссия Общественной палаты по сохранению традиционных ценностей.

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