Организаторы хоккейного матча Норвегия—Белоруссия перепутали белорусский гимн с песней «Косил Ясь конюшину» ансамбля «Песняры» — именно она прозвучала перед стартом встречи, когда обе команды уже вышли на поле. Болельщики встали в знак уважения к гимну, но быстро заподозрили что-то неладное и принялись возмущаться: «Это что такое? О май гад!»

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Позже организаторы принесли извинения белорусской команде, которая проиграла этот матч со счетом 1:6.