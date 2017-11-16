Чей это гимн? Тест «Медузы» на национальную гордость

Впервые за 70 лет у Италии появился собственный гимн! До этого произведение «Братья-итальянцы» хоть и использовалось повсеместно в этом качестве, но официального статуса не имело. «Медуза» предлагает вам проверить, хорошо ли вы разбираетесь в национальных гимнах — и сможете ли отличить, чем гордятся разные страны. Для удобства русские переводы гимнов позаимствованы из «Википедии». Просто впишите название страны под строчкой гимна — и двигайтесь дальше.