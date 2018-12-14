В Москве на станции метро «Тургеневская» установили праздничную елку, сделанную из 230 тысяч использованных билетов. Ее высота — 3,5 метра. Вот как она выглядит.

Сергей Киселев / Агентство городских новостей «Москва»

Сергей Киселев / Агентство городских новостей «Москва»

В ближайшее время на других станциях московского метро и МЦК установят еще 20 елок (в их украшении поучаствуют сами пассажиры). Работников метрополитена также переоденут в специальную праздничную форму. На станции «Сретенский бульвар» можно будет написать письмо Деду Морозу и отправить новогоднюю открытку своим близким.