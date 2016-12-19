Самые безумные новогодние прически: олень-пучок и елка из волос

Пользователи Ютьюба публикуют много видеоуроков о том, как сделать ту или иную прическу — от стрижки обычной машинкой до сложных конструкций из кос. Чаще всего это полезные ролики, но под Новый год все пошло не так: пользователи начали превращать волосы в безумные инсталляции, причем больше всего достается детям.

1. Елка из волос

Волосы собирают вокруг бутылки, завязывают лентой, а затем временной краской красят в зеленый цвет и украшают шарами и гирляндами.

Christmas Tree Hair | Turnt Beauty Super Deluxe

Christmas Tree Hair Tutorial Maddison Bush

2. Олень Рудольф из пучка

Сначала делается объемный пучок с помощью валика для волос (он похож на страшную мочалку). В середину получившейся конструкции вставляют красный нос, сверху — рога из мишуры и глаза.

The Rudolph Bun/Christmas hairstyle CaliTeen13

Reindeer Bun- Holiday hairstyle Doriane Zorio-Ricardo

3. Санта-Клаус на макушке

Основа Санта-Клауса — небольшой тугой пучок (или два). В него вставляют шпильки, глаза, бантики, а также закрепляют рождественский колпак и бороду из мишуры или подручных материалов. На голове ребенка конструкция выглядит крайне устрашающе.

Christmas Holiday Santa and Mrs Claus Hairstyle Pretty Hairdos

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4. Снеговик на затылке

Создается по тому же принципу, что и Санта-Клаус, только вместо пучка — хвост.

MUÑECO DE NIEVE / PEINADO DE NAVIDAD PARA NIÑAS | CHRISTMAS SNOWMAN HAIRSTYLE — VIRIYUEMOON PEINADOS VIRIYUEMOON

5. И наконец! Рождественский колпак из косичек и лент

В основе прически — две косички. Благодаря красной ленте и белому помпону затылок выглядит, как шапка Санты.