Самые безумные новогодние прически: олень-пучок и елка из волос
Пользователи Ютьюба публикуют много видеоуроков о том, как сделать ту или иную прическу — от стрижки обычной машинкой до сложных конструкций из кос. Чаще всего это полезные ролики, но под Новый год все пошло не так: пользователи начали превращать волосы в безумные инсталляции, причем больше всего достается детям.
1. Елка из волос
Волосы собирают вокруг бутылки, завязывают лентой, а затем временной краской красят в зеленый цвет и украшают шарами и гирляндами.
2. Олень Рудольф из пучка
Сначала делается объемный пучок с помощью валика для волос (он похож на страшную мочалку). В середину получившейся конструкции вставляют красный нос, сверху — рога из мишуры и глаза.
3. Санта-Клаус на макушке
Основа Санта-Клауса — небольшой тугой пучок (или два). В него вставляют шпильки, глаза, бантики, а также закрепляют рождественский колпак и бороду из мишуры или подручных материалов. На голове ребенка конструкция выглядит крайне устрашающе.
4. Снеговик на затылке
Создается по тому же принципу, что и Санта-Клаус, только вместо пучка — хвост.
5. И наконец! Рождественский колпак из косичек и лент
В основе прически — две косички. Благодаря красной ленте и белому помпону затылок выглядит, как шапка Санты.