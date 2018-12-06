Гавайским тюленям-монахам грозит новая опасность. У них в носу застревают морские угри

В носах гавайских тюленей-монахов все чаще обнаруживают морских угрей. Тюлени находятся на грани исчезновения, поэтому за ними уже давно наблюдают исследователи. Они-то и выложили в свой фейсбук фотографию незадачливого тюленя — и рассказали, что им удалось без проблем вытащить рыбу у него из носа (к сожалению, угорь такого не пережил).

Это уже не первый подобный случай за последние годы. Предположительно, угри проникают в носы тюленей, когда животные в поисках еды суют морду в песок или щели коралловых рифов. Другая версия — тюлени просто проглатывают рыбу, а потом избавляются от нее таким вот странным образом, через нос.

Проблемы с угрями стали чаще обнаруживать именно в последние годы, хотя всего за жизнью гавайских тюленей-монахов наблюдают уже около сорока лет. Пока непонятно, почему эти случаи участились — исследователи не исключают возможность обычной статистической погрешности.