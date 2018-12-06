Американский бездомный искал кусок хлеба, а нашел 17 тысяч долларов. Он передал деньги благотворительной организации

32-летний американец Кевин Бут из города Самнер, штат Вашингтон, последние семь с половиной лет живет на улице. Одной летней ночью он по обыкновению пришел к зданию благотворительного продовольственного фонда. Бут рассчитывал найти здесь немного хлеба, оставленного волонтерами, но вместо этого обнаружил коричневый бумажный пакет из супермаркета Fred Meyer. Внутри лежали пачки купюр достоинством 20 и 100 долларов. Как выяснилось позже, в пакете в общей сложности находились 17 тысяч долларов.

Бездомный не поверил своей находке, поэтому понюхал одну из купюр, чтобы убедиться в том, что она настоящая. «Тогда я подумал — уносить ноги или оставаться?» Бут не знал, сколько наличности лежит в пакете, но понимал, что это не его деньги. В итоге он решил передать их одному из волонтеров.

Сотрудники организации вызвали полицейских, которые и забрали деньги. В течение 90 дней полиция искала владельца пакета, но никто так и не объявился. Поэтому продовольственному фонду разрешили оставить находку себе. Организация планирует потратить деньги на достройку здания — это поможет принимать еще больше бездомных.

Полиция удостоила бездомного почетной грамотой, а в продовольственном фонде Буту предложили помочь с жильем (он живет в палатке в лесу), но мужчина отказался. Сейчас ему ищут одежду на зиму.

Александр Бакланов