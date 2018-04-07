Выжить на улице Вы оказались бездомным, ваши действия? Игра «Медузы»

Люди оказываются бездомными не по собственной воле. Среди основных причин — потеря работы, семейные проблемы и мошенничество. Оказавшись на улице случайно, выбраться оказывается совсем не просто. «Медуза» при поддержке благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка» предлагает читателю представить себя бездомным и попробовать выжить в большом городе. Если не получилось с первого раза, попробуйте еще раз — возможно, те же действия приведут к успеху.