Вышел второй посмертный клип XXXTentacion. В видео рэпера никто не замечает

На ютьюбе вышел новый двухминутный клип американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой) на его песню «Moonlight». Это второе посмертное видео исполнителя.

XXXTENTACION — MOONLIGHT (OFFICIAL MUSIC VIDEO) xxxtentacion

В клипе XXXTentacion сидит под полной луной и слушает музыку в беспроводных наушниках. После этого рэпер идет по тускло освещенному парку среди людей, которые смеются и танцуют на вечеринке. Но окружающие будто не замечают его. Кажется, что XXXTentacion следит за девушкой с вьющимися волосами, однако они так ни разу и не встречаются.

Песня «Moonlight» XXXTentacion считается одной из самых заметных в творчестве артиста — после его смерти она поднималась до 13-го места в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100.