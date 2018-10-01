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Вышел второй посмертный клип XXXTentacion. В видео рэпера никто не замечает
На ютьюбе вышел новый двухминутный клип американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой) на его песню «Moonlight». Это второе посмертное видео исполнителя.
В клипе XXXTentacion сидит под полной луной и слушает музыку в беспроводных наушниках. После этого рэпер идет по тускло освещенному парку среди людей, которые смеются и танцуют на вечеринке. Но окружающие будто не замечают его. Кажется, что XXXTentacion следит за девушкой с вьющимися волосами, однако они так ни разу и не встречаются.
Песня «Moonlight» XXXTentacion считается одной из самых заметных в творчестве артиста — после его смерти она поднималась до 13-го места в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100.
Рэпер XXXTentacion — один из главных героев нового поколения американского рэпа — погиб 18 июня во время вооруженного ограбления. Нападавшие украли у него сумку Louis Vuitton, в которой находились 50 тысяч долларов наличными.
Первый посмертный клип XXXTentacion на песню «SAD!» вышел спустя несколько дней после его гибели.