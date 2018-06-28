Как быстро оформить каскоПартнерский материал
шапито

Вышел посмертный клип XXXTentacion. В нем рэпер восстает из гроба

Meduza
13:49, 28 июня 2018

На ютьюбе опубликован клип на песню «SAD!» — главный хит рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой). Видео было снято еще при жизни 20-летнего музыканта, который был застрелен 18 июня в Майами.

По сюжету клипа XXXTentacion оказывается на собственных похоронах. Он восстает из гроба и начинает бороться сам с собой. Завершается ролик титром: «Да здравствует принц Х».

Автором и креативным директором клипа указан сам XXXTentacion.

XXXTENTACION — SAD! (Official Music Video)
xxxtentacion
Рэпер XXXTentacion, считающийся одним из главных героев нового поколения американского рэпа, был застрелен 18 июня во время вооруженного ограбления. Подозреваемый в убийстве музыканта задержан.

Убийство XXXTentacion

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Что в голове у педофилов? И можно ли их лечить
33 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы