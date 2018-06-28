шапито
Вышел посмертный клип XXXTentacion. В нем рэпер восстает из гроба
На ютьюбе опубликован клип на песню «SAD!» — главный хит рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой). Видео было снято еще при жизни 20-летнего музыканта, который был застрелен 18 июня в Майами.
По сюжету клипа XXXTentacion оказывается на собственных похоронах. Он восстает из гроба и начинает бороться сам с собой. Завершается ролик титром: «Да здравствует принц Х».
Автором и креативным директором клипа указан сам XXXTentacion.
Рэпер XXXTentacion, считающийся одним из главных героев нового поколения американского рэпа, был застрелен 18 июня во время вооруженного ограбления. Подозреваемый в убийстве музыканта задержан.