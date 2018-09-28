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Кажется, в России решили переснять «Дюнкерк». Вышел трейлер фильма «Спасти Ленинград»

Meduza
10:23, 28 сентября 2018
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Киностудия Universal выпустила первый трейлер фильма «Спасти Ленинград», основанного на реальных событиях. В нем рассказывается о попытке советских военных вывезти 1,5 тысячи человек на барже из блокадного Ленинграда в 1941 году. Во время шторма судно терпит бедствие, а первыми на место крушения прибывают вражеские самолеты.

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД | Трейлер 1 | в кино с 31 января
Universal Pictures Russia

Фильм снял режиссер Алексей Козлов, известный по сериалам «Всегда говори „всегда“», «Опера. Хроники убойного отдела» и «След тигра».

В Universal называют фильм «самым главным приоритетом компании среди всех российских релизов будущего года». Премьеру военной драмы приурочили к 75-летию снятия блокады Ленинграда — кинолента выйдет в прокат 31 января 2019 года.

Ну чем не «Дюнкерк»?

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