«Том Харди наконец предложит себя на место мэра Астрахани?» В интернете высмеяли губернаторские амбиции Стивена Сигала
Актер Стивен Сигал на владивостокском кинофестивале в ответ на вопрос одного из журналистов заявил, что «с удовольствием» стал бы губернатором Приморского края. Актер ощущает родство с россиянами, причем не только из-за гражданства, выданного ему Владимиром Путиным, или поста дипломата в МИД РФ. Он утверждает, что его предки по отцовской линии родились именно в Приморье. В интернете немедленно принялись шутить над губернаторскими амбициями Сигала, а многие пользователи стали предлагать свои варианты возможных глав региона — например, актера Джейсона Стэйтема.
Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья. В качестве лозунгов для предвыборных плакатов идеально подойдут названия его фильмов.— Данил Повираев (@DanilPoviraev) September 26, 2018
"Во имя справедливости!" "Смерти вопреки!" "Над законом!"
Губернатор Калифорнии - Арнольд Шварцнегер.— Ruslan Maslov (@Rusmaslov) September 26, 2018
Глава Приморья - Стивен Сигал.
Без постов пока Жан Клод Ван Дам, Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис и Брюс Уиллис.
Разбирай не хочу.
Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья pic.twitter.com/rhxbGQn7T3— Бровеносец в потёмках (@mono_brov) September 26, 2018
в первой части «В осаде» Стивен Сигал спасал моряков от террористов, во второй - пассажиров поезда. В третьей части он будет спасать бюджетников от лишних денег, я полагаю— капитанkook (@say10rocket) September 26, 2018
Стивен Сигал заявил, что с удовольствием стал бы губернатором Приморского края.— Cut The Crap 🎬 (@cutterpool) September 26, 2018
О желании наконец стать актёром заявлений не поступало. pic.twitter.com/5QdjS1EKhS
Стивен Сигал готов стать губернатором Приморья: https://t.co/pYGxP4VKVG pic.twitter.com/xs6PadJDlL— Лентач (@oldLentach) September 26, 2018
В вотсапп прилетело возмущенное сообщение от мамы.— Анжелика Чульевна (@chuchulevna) September 26, 2018
"Ты слышала, что Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья? Почему Стэтхэм не захотел стать нашим губернатором?"
Стивен Сигал предложил себя на место губернатора Приморья.— здрасте, я Настя (@sanya_disco) September 26, 2018
Раз пошла такая тенденция, значит ли это, что когда-нибудь Том Харди наконец предложит себя на место мэра Астрахани?
Будущий губернатор Приморья.... pic.twitter.com/QAZAl4mYVI— Александр Сабуров (@Mr_Pravda53) September 26, 2018
Стивен Сигал, отчаявшись найти финансирование на съемки блокбастера "В осаде 3", решил баллотироваться в губернаторы Приморья— Пан Саксаул (@Le1ardo) September 26, 2018
Встречайте, россияне! Вот ваш будущий губернатор Приморского края!!! pic.twitter.com/ovYghENeFc— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) September 26, 2018
Вы хотели чтобы в России как в Америке, губернатором мог стать киногерой боевиков?! ОУКЕЙ - представляю вам нового губернатора приморского края Стивен Сигал!— Александр Мохнаткин (@sm_alien) September 26, 2018
Стивен Сигал изъявил желание стать губернатором Приморья— Мысли Перзидента (@VVP2_0) September 26, 2018
Русские (тихо)
- А нас кто-нибудь спросит?
it's cool that Steven Seagal pretty much became a villain from his movies https://t.co/vgep0zKYra— Vik (@PseudoVikram) September 26, 2018
Недавно Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в подмосковном городе Электросталь. Кроме того, актер пообещал открыть в России школу айкидо. Впрочем, стать губернатором он (скорее всего!) все равно не сможет — ему помешает как минимум наличие американского и сербского паспортов.