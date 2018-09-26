«Том Харди наконец предложит себя на место мэра Астрахани?» В интернете высмеяли губернаторские амбиции Стивена Сигала

Актер Стивен Сигал на владивостокском кинофестивале в ответ на вопрос одного из журналистов заявил, что «с удовольствием» стал бы губернатором Приморского края. Актер ощущает родство с россиянами, причем не только из-за гражданства, выданного ему Владимиром Путиным, или поста дипломата в МИД РФ. Он утверждает, что его предки по отцовской линии родились именно в Приморье. В интернете немедленно принялись шутить над губернаторскими амбициями Сигала, а многие пользователи стали предлагать свои варианты возможных глав региона — например, актера Джейсона Стэйтема.

Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья. В качестве лозунгов для предвыборных плакатов идеально подойдут названия его фильмов.

"Во имя справедливости!" "Смерти вопреки!" "Над законом!" — Данил Повираев (@DanilPoviraev) September 26, 2018

Губернатор Калифорнии - Арнольд Шварцнегер.

Глава Приморья - Стивен Сигал.



Без постов пока Жан Клод Ван Дам, Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис и Брюс Уиллис.



Разбирай не хочу. — Ruslan Maslov (@Rusmaslov) September 26, 2018

Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья pic.twitter.com/rhxbGQn7T3 — Бровеносец в потёмках (@mono_brov) September 26, 2018

в первой части «В осаде» Стивен Сигал спасал моряков от террористов, во второй - пассажиров поезда. В третьей части он будет спасать бюджетников от лишних денег, я полагаю — капитанkook (@say10rocket) September 26, 2018

Стивен Сигал заявил, что с удовольствием стал бы губернатором Приморского края.



О желании наконец стать актёром заявлений не поступало. pic.twitter.com/5QdjS1EKhS — Cut The Crap 🎬 (@cutterpool) September 26, 2018

В вотсапп прилетело возмущенное сообщение от мамы.



"Ты слышала, что Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья? Почему Стэтхэм не захотел стать нашим губернатором?" — Анжелика Чульевна (@chuchulevna) September 26, 2018

Стивен Сигал предложил себя на место губернатора Приморья.

Раз пошла такая тенденция, значит ли это, что когда-нибудь Том Харди наконец предложит себя на место мэра Астрахани? — здрасте, я Настя (@sanya_disco) September 26, 2018

Стивен Сигал, отчаявшись найти финансирование на съемки блокбастера "В осаде 3", решил баллотироваться в губернаторы Приморья — Пан Саксаул (@Le1ardo) September 26, 2018

Встречайте, россияне! Вот ваш будущий губернатор Приморского края!!! pic.twitter.com/ovYghENeFc — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) September 26, 2018

Вы хотели чтобы в России как в Америке, губернатором мог стать киногерой боевиков?! ОУКЕЙ - представляю вам нового губернатора приморского края Стивен Сигал! — Александр Мохнаткин (@sm_alien) September 26, 2018

Стивен Сигал изъявил желание стать губернатором Приморья



Русские (тихо)



- А нас кто-нибудь спросит? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) September 26, 2018

it's cool that Steven Seagal pretty much became a villain from his movies https://t.co/vgep0zKYra — Vik (@PseudoVikram) September 26, 2018

Недавно Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в подмосковном городе Электросталь. Кроме того, актер пообещал открыть в России школу айкидо. Впрочем, стать губернатором он (скорее всего!) все равно не сможет — ему помешает как минимум наличие американского и сербского паспортов.