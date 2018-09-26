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«Том Харди наконец предложит себя на место мэра Астрахани?» В интернете высмеяли губернаторские амбиции Стивена Сигала

Meduza
11:33, 26 сентября 2018

Актер Стивен Сигал на владивостокском кинофестивале в ответ на вопрос одного из журналистов заявил, что «с удовольствием» стал бы губернатором Приморского края. Актер ощущает родство с россиянами, причем не только из-за гражданства, выданного ему Владимиром Путиным, или поста дипломата в МИД РФ. Он утверждает, что его предки по отцовской линии родились именно в Приморье. В интернете немедленно принялись шутить над губернаторскими амбициями Сигала, а многие пользователи стали предлагать свои варианты возможных глав региона — например, актера Джейсона Стэйтема.

«Классно, что Стивен Сигал почти стал злодеем из собственных фильмов»

Недавно Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в подмосковном городе Электросталь. Кроме того, актер пообещал открыть в России школу айкидо. Впрочем, стать губернатором он (скорее всего!) все равно не сможет — ему помешает как минимум наличие американского и сербского паспортов.

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