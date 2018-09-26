Стивен Сигал предложил себя на место губернатора Приморья

Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края. Об этом он рассказал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

«Я приехал специально на кинофестиваль. Кроме того, по отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», — цитирует слова актера «Интерфакс». Заявление Сигала вызвало овации зала, отмечает агентство.