Выстрелы, взрывы и звон ножей: кавер на «Seven Nation Army», сделанный из звуков Battlefield 5

Пользователь ютьюба под ником UMadBroYolo выложил свой кавер на песню «Seven Nation Army» группы The White Stripes. Вместо музыкальных инструментов автор использовал звуковые эффекты из Battlefield 5 — сетевого шутера про Вторую мировую войну. В ролике солдаты из игры в ритм мелодии гудят в клаксоны, стреляют из пистолетов, пулеметов и винтовок, взрывают гранаты и бьют ножами по металлической поверхности.

UMadBroYolo