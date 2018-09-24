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Выстрелы, взрывы и звон ножей: кавер на «Seven Nation Army», сделанный из звуков Battlefield 5

Meduza
13:14, 24 сентября 2018

Пользователь ютьюба под ником UMadBroYolo выложил свой кавер на песню «Seven Nation Army» группы The White Stripes. Вместо музыкальных инструментов автор использовал звуковые эффекты из Battlefield 5 — сетевого шутера про Вторую мировую войну. В ролике солдаты из игры в ритм мелодии гудят в клаксоны, стреляют из пистолетов, пулеметов и винтовок, взрывают гранаты и бьют ножами по металлической поверхности.

UMadBroYolo

Ту-у-у ту-ту-ту-ту ту-у-у ту 🎵

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