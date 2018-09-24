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Ураган «Флоренс» разрушил пирс в городе Эмералд Айл. Природе ответили мемом с Таносом и доктором Стрэнджем

Meduza
12:27, 24 сентября 2018

Ураган «Флоренс», 14 сентября обрушившийся на побережье США, повредил множество домов и построек в Северной и Южной Каролине — в городе Эмералд Айл из-за шторма пострадал пирс. Местный житель переделал для Reddit сцену из «Войны бесконечности», в которой злодей Танос рассказывал супергерою Доктору Стрэнджу о том, как прекрасна была его родная планета до глобальной катастрофы. В качестве фона автор использовал фотографии пирса Эмералд Айл — до и после урагана.

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Фото в анонсе: Shutterstock

Фото в анонсе: Shutterstock

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