Ураган «Флоренс» разрушил пирс в городе Эмералд Айл. Природе ответили мемом с Таносом и доктором Стрэнджем

Ураган «Флоренс», 14 сентября обрушившийся на побережье США, повредил множество домов и построек в Северной и Южной Каролине — в городе Эмералд Айл из-за шторма пострадал пирс. Местный житель переделал для Reddit сцену из «Войны бесконечности», в которой злодей Танос рассказывал супергерою Доктору Стрэнджу о том, как прекрасна была его родная планета до глобальной катастрофы. В качестве фона автор использовал фотографии пирса Эмералд Айл — до и после урагана.

Ураган «Флоренс» разрушил пирс в городе Эмералд Айл. В ответ местный житель переделал сцену из «Войны бесконечности», в которой Танос рассказывал о том, как прекрасна была его родная планета до катастрофы. Кажется, с фотографиями разрушенного пирса эпизод стал еще лучше. pic.twitter.com/Fsx2VPPFeh — Шапито! (@shapi_to) September 24, 2018