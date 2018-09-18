Украинский лайфхак по изготовлению люля-кебаба с помощью бутылки покорил Reddit. Правда, многие решили, что это бонг

SlivkiShow — популярный украинский ютьюб-канал. Его авторы рассказывают о различных лайфхаках — например, как улучшить жизнь кота или как добыть еду, если человек оказался один в лесу. Иногда блогеры выпускают ролики с экспериментами, в которых одновременно поджигают 10 тысяч бенгальских огней или 100 тысяч петард. Часто они рассматривают вопросы вроде «Стоит ли кушать сопли» и «Почему мы поем в душе».

Оригинальное видео SlivkiShow

8 сентября в SlivkiShow выложили новый эпизод рубрики «5 лайфхаков». В этом видео авторы предлагают необычный способ изготовления колбасы для люля-кебаба.

Вот что они используют:

пластиковую бутылку Pepsi;

жестяную банку Coca-Cola;

пластиковое колено для соединения водопроводных труб;

шпажку;

фарш.

В видео колено нагревают и насаживают на горлышко бутылки Pepsi. Далее в нем просверливают отверстие диаметром 4-5 миллиметров с тыльной стороны. Бутылку разрезают пополам, в нее накладывают фарш. После этого внутрь вставляют жестяную банку, а в колено — шпажку. При надавливании на горлышко из получившейся трубы вылезает идеальная колбаса для люля-кебаба, которая сразу нанизывается на шпажку — блюдо остается только пожарить.

17 сентября отрывок с люля-кебабом попал на англоязычный форум Reddit — там ролик по ошибке назвали русским лайфхаком. В комментариях пользователи были так впечатлены этой инструкцией, что предложили ее запатентовать. Другие стали сравнивать видео с тем, как американцы пытаются упростить процесс изготовления кебаба. Выяснилось, что за 17 долларов с Amazon можно заказать похожее устройство, которое также «выдавливает» из себя колбасу из фарша.

Многие посчитали, что SlivkiShow сделали бонг для курения.

При нагревании некоторые виды пластика начинают выделять вещества, способные нанести вред здоровью. Подобные лайфхаки лучше не повторять.