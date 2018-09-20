«Люблю притворяться мертвым»: Питер Динклэйдж жестоко подшучивал над съемочной группой «Игры престолов»

Актер Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер из «Игры престолов») на вечернем шоу Джимми Киммела рассказал, как жестоко подшучивал над своими коллегами по съемочной площадке.

Jimmy Kimmel Live

«Люблю притворяться мертвым. Это весело», — заявил Динклэйдж. Жертвами его розыгрышей становились гардеробщики и продюсеры: «Нужно хорошенько распластаться на полу — в очень неловком положении». По словам актера, он готов часами ждать того, кто купится на его шутку. «На съемочной площадке полно времени», — добавил он.

В ответ Киммел поделился похожей историей — его с сестрой точно так же разыгрывала мама. Она ложилась на пол и ждала, пока дети обнаружат ее и начнут плакать, после чего объявляла, что это всего лишь шутка. Мать Киммела хотела, чтобы сын перестал рассказывать об этом, но ведущего ее просьба не останавливает.