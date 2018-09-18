16 сентября 21-летняя пользовательница Reddit завела на форуме тему «Я худею, но мой партнер продолжает давить на меня по поводу моей внешности». Она рассказала, что ее парень часто презрительно отзывается о ее весе. Например, однажды они пошли купаться и она пожаловалась на холодную воду. На это он сказал: «Поверь мне, у тебя более чем толстый слой теплоизоляции». Девушка попросила у пользователей Reddit совета, как ей вести себя с партнером (сейчас ее пост удален).

В ответ ей стали советовать пересмотреть свои отношения или вовсе разорвать их. Некоторые пользователи прямо называли критику внешности проявлениями психологического насилия, объясняли, что это непохоже на поведение любящего и заботливого человека, а также предупреждали, что на этом насилие не прекратится, а только усилится.

Многие стали делиться собственными историями и вспоминать, как их внешность осуждали собственные партнеры. «Когда я познакомилась со своим бывшим, я носила 46-й размер одежды. Мы ездили на мотоциклах и он постоянно комментировал то, как выглядят другие женщины на мотоциклах. Говорил, что ему нравилось, какие они были подтянутые и «без жопы», — написала одна женщина. Она рассказала, что пыталась объяснить партнеру, что это ее задевает, но он «не понимал, в чем дело» и продолжал так поступать, пока они не расстались.

Еще одна женщина написала: «Не понимаю, почему моему бывшему было важнее защитить свою позицию, чем перестать так себя вести. Он говорил ужасные вещи, когда злился: что мой живот мешает ему во время секса, что я жирная уродина, что я должна что-то сделать со своим двойным подбородком, потому что он вызывает у него отвращение. Я вешу 60 килограммов при росте 167 сантиметров. Даже годы спустя я все еще переживаю из-за этих вещей, хотя я понимаю, что он придумывал все это, чтобы сделать мне больно».

Самым популярным комментарием стал ответ мужчины, который сам не поддерживал свою жену и игнорировал ее переживания из-за внешности. Пользователь с ником EndlessEnds рассказал, что сейчас он пожилой человек, а его жена умерла: «Она была самой красивой женщиной на свете — и духовно, и физически. Но ей часто было непросто в это поверить». Он объяснил, что был слишком погружен в работу и перестал уделять жене внимание — а она села на диету и начала усиленно заниматься спортом, чтобы снова стать для него привлекательной.

«Одна из вещей, о которых я сожалею больше всего, и которая преследует меня по сей день — это то, что я заставил ее почувствовать себя нежеланной. Мне все еще больно думать о том, как она дни и месяцы ограничивала себя в еде, надеясь, что я буду любить ее больше», — написал мужчина. Он посоветовал автору треда никогда не худеть ради кого-то и добавил, что как бы хорошо ее партнер к ней ни относился в целом, критика внешности — это проявление нелюбви и «нездоровая диета для души».

«Я думаю, вам стоит объяснить ему, как вас это задевает. Если он вас любит, это приведет его в ужас и он поймет, как ранят его слова, — заключил автор комментария. — Если он этого не осознает, значит, вам надо найти для своей души другую диету».