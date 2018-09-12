Видеоблогер опубликовал пародию на шоу « », в которой высмеял президента России Владимира Путина и оппозиционера Алексея Навального.

Осторожно: в ролике присутствует нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на сиба-ину по имени Бени, который научился говорить по-японски.

Правила «Лиги очень плохих шуток» такие же, как и в «Лиге плохих шуток». Если один из участников засмеется, его соперник получит балл. В пародийном шоу, в частности, появились Олег Тиньков и Иван Ургант, Тимати и Баста, а также Максим Галкин и Филипп Киркоров (все роли в видео исполнил сам Satyr).

Участниками также стали герои, обозначенные в титрах как «Владимир Путин» и «Алексей» (его фамилия не называется, но в персонаже угадывается Навальный).

Все шутки с айфона зачитал «Путин». Сперва он пошутил про недомогание Дмитрия Медведева на яхте, после чего «Алексей» молча хлопнул ладонью по лбу, а «Путин» засмеялся и получил первый балл (что, конечно, против правил). Затем президент задал вопрос про приговор за репост, вынесенный матери троих детей. Когда на глазах «Алексея» выступили слезы, «Путин» ехидно засмеялся и получил второй, уже победный балл.

После этого «президент» произнес: «Смешно». На экране под звук фанфар появилась надпись «Победитель Владимир Путин».

В прошлом Satyr уже пародировал Алексея Навального. Видео вышло в июле 2017 года и с тех пор собрало почти два миллиона просмотров.