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Британский бармен придумал каверзную загадку с монетами. Сможете ли вы найти 20 пенсов на фотографии?

Meduza
16:30, 11 сентября 2018

Британец Мэттью Джеймс Бич, работающий барменом в одном из отелей Западного Уэльса, придумал загадку для своих друзей в фейсбуке. Он разложил на подносе монеты разного номинала и предложил найти среди них 20 пенсов. Загадка привлекла внимание не только приятелей Бича, но и других пользователей соцсетей — все они стали ломать голову над заданием. Многие не справлялись с головоломкой и шли смотреть правильный ответ в комментариях.

Вот так выглядят 20 пенсов

Shutterstock.com

Сможете ли вы обнаружить их на фотографии ниже? Подсказка — попробуйте увеличить изображение!

Spot the 20p

Опубликовано Mathew James Beach Суббота, 8 сентября 2018 г.

20 пенсов находятся под стаканом в правом верхнем углу фотографии. Мы знаем — ответ получился довольно обидным! Чтобы успокоиться, можно посмотреть на радостного сиба-ину, который научился говорить по-японски.

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