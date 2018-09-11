шапито
Британский бармен придумал каверзную загадку с монетами. Сможете ли вы найти 20 пенсов на фотографии?
Британец Мэттью Джеймс Бич, работающий барменом в одном из отелей Западного Уэльса, придумал загадку для своих друзей в фейсбуке. Он разложил на подносе монеты разного номинала и предложил найти среди них 20 пенсов. Загадка привлекла внимание не только приятелей Бича, но и других пользователей соцсетей — все они стали ломать голову над заданием. Многие не справлялись с головоломкой и шли смотреть правильный ответ в комментариях.
Вот так выглядят 20 пенсов
Сможете ли вы обнаружить их на фотографии ниже? Подсказка — попробуйте увеличить изображение!
Spot the 20pОпубликовано Mathew James Beach Суббота, 8 сентября 2018 г.
20 пенсов находятся под стаканом в правом верхнем углу фотографии. Мы знаем — ответ получился довольно обидным! Чтобы успокоиться, можно посмотреть на радостного сиба-ину, который научился говорить по-японски.