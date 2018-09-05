Зачем «Лаборатория Касперского» откроет код?Партнерский материал
шапито

Пострадавшая от взрыва пятиэтажка в Мурманске полгода спустя. Разрушенные этажи так и не восстановили

Meduza
17:38, 5 сентября 2018
Надежный источник

Читатель из Мурманска прислал «Медузе» фотографию пятиэтажки, один из подъездов которой частично разрушил взрыв газа в марте 2018 года. Судя по снимку, власти не стали восстанавливать обрушившиеся этажи, а «законсервировали» их, накрыв кровлей и сделав «стены» из металлических панелей.

Когда была сделана фотография, неизвестно. Но в конце августа в сообществе «Руки-Крюки» в ВК было опубликовано фото этого же дома, на котором видно, что «стены» обрушившихся этажей еще не закрыли металлом.

Живет ли кто-то на нижних этажах пострадавшего от взрыва подъезда, неизвестно. Сообщалось, что жильцы соседних подъездов вернулись в свои квартиры вскоре после взрыва. Эксперты признали остальную часть дома пригодной для проживания.

новости

Национальный музей Бразилии после пожара. Не пострадал лишь пятитонный метеорит

49 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы