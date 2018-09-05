Пострадавшая от взрыва пятиэтажка в Мурманске полгода спустя. Разрушенные этажи так и не восстановили

Читатель из Мурманска прислал «Медузе» фотографию пятиэтажки, один из подъездов которой частично разрушил взрыв газа в марте 2018 года. Судя по снимку, власти не стали восстанавливать обрушившиеся этажи, а «законсервировали» их, накрыв кровлей и сделав «стены» из металлических панелей.

Когда была сделана фотография, неизвестно. Но в конце августа в сообществе «Руки-Крюки» в ВК было опубликовано фото этого же дома, на котором видно, что «стены» обрушившихся этажей еще не закрыли металлом.

Живет ли кто-то на нижних этажах пострадавшего от взрыва подъезда, неизвестно. Сообщалось, что жильцы соседних подъездов вернулись в свои квартиры вскоре после взрыва. Эксперты признали остальную часть дома пригодной для проживания.