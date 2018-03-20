В Мурманске произошел взрыв в жилом доме. Погибли два человека, есть пострадавшие

Интерфакс
14:46, 20 марта 2018
Надежный источник
Обновление. В результате взрыва погибли два человека, заявили в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Мурманске произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. По предварительным данным, в доме взорвался газ.

По данным «Интерфакса», в результате погиб по меньшей мере один человек. Под завалами могут находиться по меньшей мере пять человек. «Пострадавших увозят с ожогами дыхательных путей», — заявил источник в экстренных службах.

В администрации Мурманска заявили, что при взрыве, по предварительным данным, погиб один человек и двое пострадали.

В результате взрыва в угловой части дома обрушились этажи с третьего по пятый. Жильцы других подъездов эвакуируются.

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