«Первый канал» и «Россия» показали выступление одной и той же студентки в поддержку Путина. Но запутались, в какой области она живет

Центральные телеканалы после видеообращения президента РФ Владимира Путина по поводу повышения пенсионного возраста выпустили большие репортажи о том, что высказанные главой государства предложения нашли понимание и поддержку у россиян всех возрастов.

«Первый канал» и «Россия 1» в своих сюжетах показали выступление одной и той же девушки, которая была представлена как Нина Григорьева («Первый» назвал ее студенткой педагогического колледжа). На обоих каналах девушка показана с одного и того же ракурса на одном и том же фоне и говорит в один и тот же микрофон.

При этом в репортаже «Первого канала» указано, что кадры сняты в Челябинской области, а на «России 1» Григорьева уже представляет Свердловскую область.

Как выяснил корреспондент «Уралинформбюро», первым обратившего внимание на студентку, интервью записывалось в библиотеке Увельского муниципального района в Челябинской области. При этом педагогического колледжа поблизости нет. Как следует из странички Общественной молодежной палаты Увельского района (организации при местном собрании депутатов), Нина Григорьева является ее пресс-секретарем.