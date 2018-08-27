На кого смотрит Санса? Чем она недовольна? Фанаты устроили разбор двух секунд (а больше и нет) нового сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO выпустил ролик с анонсами новых фильмов и новых сезонов своих телесериалов. И в нем показали маленький кусочек из «Игры престолов»!

HBO

Если вы не заметили, вот фрагмент из нового сезона «Игры престолов» (все остальные кадры — старые).

Осторожно: дальше будут спойлеры. Или не будут. Мы пока не знаем. Но узнаем, когда выйдет восьмой сезон «Игры престолов». Хотя тут точно есть спойлеры к седьмому сезону. Но вы же его смотрели?

На кадрах из восьмого сезона мы видим Джона Сноу, который обнимает свою сестру, Сансу Старк. Издание Daily Dot отмечает, что судя по фону, действие происходит в Винтерфелле, родовом замке дома Старков, — можно предположить, что Сноу успешно вернулся домой.

Во второй части фрагмента зрители видят лицо Сансы, обнимающей брата. Она выглядит недовольной. Вот несколько версий Daily Dot:

она злится, что брат сдал Север Дейенерис Таргариен;

ей не нравится, что брат привел целую армию к Винтерфеллу — ее теперь придется кормить;

она считает, что Джон слишком долго не возвращался;

она расстроена тем, что Король Ночи прорвался через Стену.

Издание Decider выдвинуло еще несколько теорий — все они основаны на предположении, что Санса напряженно смотрит на кого-то. Этим кем-то может быть:

Дейенерис — потому что Джон преклонил перед ней колено;

Тирион Ланнистер — бывший муж Сансы (а она очень не любит Ланнистеров);

Дракон — потому что Санса Старк (как и играющая ее Софи Тернер) очень высокая, а ее взгляд в этой сцене направлен не вниз;

Все вместе.

Выход финального сезона «Игры престолов» запланирован на 2019 год. Ожидалось, что его начнут показывать в апреле, но 26 августа супервайзер спецэффектов сериала Джо Бауэр рассказал, что работа над графикой будет идти как минимум до мая — из-за этого появились предположения, что премьеру сезона сдвинут на вторую половину года. В HBO заверили, что сериал начнут показывать в первой половине 2019 года.