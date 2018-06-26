Разъем для наушников в задней стенке процессора Сотрудник Роскомнадзора рассказал, как он работает: The Village

В издании The Village 26 июня вышел анонимный монолог человека, работающего в Роскомнадзоре. Он рассказал, как работают его коллеги, как реагируют на негатив и договариваются с «сотрудниками „Википедии“». «Медуза» выбрала пять самых интересных цитат из монолога.

«Википедия», Pornhub или Telegram — это важные ресурсы, и нельзя их просто так закрыть. Когда в апреле прошлого года к нам пришло судебное решение об отмене блокировки Pornhub, все обрадовались, ведь теперь на нас не будут гнать. Занятно, что наш начальник разблокировал Pornhub в православный праздник — Чистый четверг .

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Дуров, конечно, тоже недоговаривал, он утверждал, что технически невозможно передать информацию, но на самом деле он имел в виду только секретные чаты, потому что информация об обычных чатах хранится на серверах Telegram. К тому же всегда можно сделать — так делают некоторые западные компании для госорганов. <…> Я до сих пор пользуюсь Telegram, но мне не нравится, что многие начали наживаться на его блокировке и продавать платные прокси, прикрываясь борьбой с РКН.

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<…> бич госорганизаций — это канцелярский язык. Конечно, пресс-служба может формулировать попроще, но я должен писать официально со всеми канцеляризмами. Я спрашивал у начальника, можно ли мне писать простым языком , но он ответил, что все формулировки устоявшиеся и нужно использовать именно их.

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Главная проблема на работе — старый компьютер, на котором я не могу открыть больше десяти вкладок в браузере, потому что он начнет глючить. <…> А еще у моего компьютера нет колонок — только разъем для наушников в задней стенке . Причем разъем так далеко, что провода наушников хватает, только чтобы слушать звук из-под стола. Я писал служебку, чтобы мне выдали колонки, но в итоге купил удлинитель для наушников.

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