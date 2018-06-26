Разъем для наушников в задней стенке процессора Сотрудник Роскомнадзора рассказал, как он работает: The Village
Иван Клейменов для «Медузы»
В издании The Village 26 июня вышел анонимный монолог человека, работающего в Роскомнадзоре. Он рассказал, как работают его коллеги, как реагируют на негатив и договариваются с «сотрудниками „Википедии“». «Медуза» выбрала пять самых интересных цитат из монолога.
«Википедия», Pornhub или Telegram — это важные ресурсы, и нельзя их просто так закрыть. Когда в апреле прошлого года к нам пришло судебное решение об отмене блокировки Pornhub, все обрадовались, ведь теперь на нас не будут гнать. Занятно, что наш начальник разблокировал Pornhub в православный праздник — Чистый четверг.
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Дуров, конечно, тоже недоговаривал, он утверждал, что технически невозможно передать информацию, но на самом деле он имел в виду только секретные чаты, потому что информация об обычных чатах хранится на серверах Telegram. К тому же всегда можно сделать бэкдор — так делают некоторые западные компании для госорганов. <…> Я до сих пор пользуюсь Telegram, но мне не нравится, что многие начали наживаться на его блокировке и продавать платные прокси, прикрываясь борьбой с РКН.
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<…> бич госорганизаций — это канцелярский язык. Конечно, пресс-служба может формулировать попроще, но я должен писать официально со всеми канцеляризмами. Я спрашивал у начальника, можно ли мне писать простым языком, но он ответил, что все формулировки устоявшиеся и нужно использовать именно их.
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Главная проблема на работе — старый компьютер, на котором я не могу открыть больше десяти вкладок в браузере, потому что он начнет глючить. <…> А еще у моего компьютера нет колонок — только разъем для наушников в задней стенке процессора. Причем разъем так далеко, что провода наушников хватает, только чтобы слушать звук из-под стола. Я писал служебку, чтобы мне выдали колонки, но в итоге купил удлинитель для наушников.
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Был у нас и неудачный опыт общения в соцсетях. В 2016 году ребята решили написать «пирожки» (это такие четверостишия, в которых три строчки в рифму, а четвертая нет). В итоге три или четыре «пирожка» были касаемы детской порнографии: про лолей, цп в лс и так далее. А начальство, мягко говоря, не хотело поднимать эту тему ни в каком контексте. Да, мы массово и тихо блокируем детскую порнографию, и, по чесноку, лучше об этом ничего лишний раз не говорить, тем более в юмористическом ключе. Через часа два все «пирожки» были снесены, и было слышно, что на этаже у руководителя кто-то разговаривает на повышенных тонах. После этого эсэмэмщиков попросили вести соцсети более сдержанно.
Авралы зависят от инфоповодов, связанных чаще всего с блокировками. Например, мы заблокировали какой-то сайт, об этом написали СМИ, и люди начинают задавать нам вопросы: «Почему? Почему? Почему?» В последнее время из-за блокировки Telegram я задерживаюсь довольно часто.