«Выводы: это точно наша сборная». Российские футболисты пропустили два мяча от Уругвая за 25 минут. Вот как реагируют фанаты

Обновлено: сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3.

Вечером 25 июня в Самаре прошел футбольный матч между сборными России и Уругвая. Российская сборная, поразившая болельщиков неожиданно хорошей игрой в двух предыдущих матчах — против Саудовской Аравии и Египта — этот матч начала не очень хорошо.

За первые 25 минут первого тайма уругвайцы забили два мяча в ворота россиян. У зрителей это вызвало только одну эмоцию: они наконец узнают ту самую сборную России, которую было принято ругать за слабую игру раньше.

Здравствуй, сборная России, я скучал. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) June 25, 2018

Ну вот теперь узнаю сборную России — Vasily Gatov (@vassgatov) June 25, 2018

О, настоящая сборная России вернулась! https://t.co/cbJ0hEXrZq — alina | die mannschaft 🇩🇪 (@just_alinaa) June 25, 2018

выводы: это точно наша сборная. — ŤøP_ŦиЙ | МЕ ХИ КО🌌 (@RedAWOLa) June 25, 2018

Ну наконец-то настаяшчая сборная Расии па футболу вышла #ЧМ2018 #RUSURU — Александр Лукашэнко (@Alekzander_Luk) June 25, 2018

0:2 hahaha вот это наша сборная узнаю,Уругвай тащит — крик души Данилы (@dark_thoughts_n) June 25, 2018

Вернулась))) моя сборная вернулась))) и результат привычный пришёл))) — Krupsky Sergey (@Lenin_Volodia) June 25, 2018

Ах, вот и сборная России, какой мы ее знаем — Квиксильвер (@_RussianIdiot_) June 25, 2018