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«Выводы: это точно наша сборная». Российские футболисты пропустили два мяча от Уругвая за 25 минут. Вот как реагируют фанаты

Meduza
14:41, 25 июня 2018
Обновлено: сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3.

Вечером 25 июня в Самаре прошел футбольный матч между сборными России и Уругвая. Российская сборная, поразившая болельщиков неожиданно хорошей игрой в двух предыдущих матчах — против Саудовской Аравии и Египта — этот матч начала не очень хорошо.

За первые 25 минут первого тайма уругвайцы забили два мяча в ворота россиян. У зрителей это вызвало только одну эмоцию: они наконец узнают ту самую сборную России, которую было принято ругать за слабую игру раньше.

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