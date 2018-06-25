«Выводы: это точно наша сборная». Российские футболисты пропустили два мяча от Уругвая за 25 минут. Вот как реагируют фанаты
Обновлено: сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3.
Вечером 25 июня в Самаре прошел футбольный матч между сборными России и Уругвая. Российская сборная, поразившая болельщиков неожиданно хорошей игрой в двух предыдущих матчах — против Саудовской Аравии и Египта — этот матч начала не очень хорошо.
За первые 25 минут первого тайма уругвайцы забили два мяча в ворота россиян. У зрителей это вызвало только одну эмоцию: они наконец узнают ту самую сборную России, которую было принято ругать за слабую игру раньше.
Здравствуй, сборная России, я скучал.— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) June 25, 2018
Ну вот теперь узнаю сборную России— Vasily Gatov (@vassgatov) June 25, 2018
О, настоящая сборная России вернулась! https://t.co/cbJ0hEXrZq— alina | die mannschaft 🇩🇪 (@just_alinaa) June 25, 2018
выводы: это точно наша сборная.— ŤøP_ŦиЙ | МЕ ХИ КО🌌 (@RedAWOLa) June 25, 2018
Нормально- нормально!— Валерич (@unknown_tula) June 25, 2018
Это наша сборная! #ЧМ2018
Ну наконец-то настаяшчая сборная Расии па футболу вышла #ЧМ2018 #RUSURU— Александр Лукашэнко (@Alekzander_Luk) June 25, 2018
0:2 hahaha вот это наша сборная узнаю,Уругвай тащит— крик души Данилы (@dark_thoughts_n) June 25, 2018
Вернулась))) моя сборная вернулась))) и результат привычный пришёл)))— Krupsky Sergey (@Lenin_Volodia) June 25, 2018
Ах, вот и сборная России, какой мы ее знаем— Квиксильвер (@_RussianIdiot_) June 25, 2018
2-0😟😟😟ВОТ ТЕБЕ И СБОРНАЯ РОССИИ, НО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВЕРИТЬ В СБОРНУЮ РСССИИ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️— ДАНИИЛ (@schafikov1) June 25, 2018