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«Это локальный неуспех»: комментаторы Первого канала увидели в матче Россия — Уругвай только хорошее

Meduza
17:40, 25 июня 2018

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, проиграв сборной Уругвая со счетом 0:3. И если игра самой сборной российских болельщиков чуть ли не обрадовала (они наконец узнали свою команду, которая все время проигрывает) — то комментаторы Первого канала многих зрителей раздражали.

Дело в том, что Павел Занозин и Евгений Савин старались оценивать игру российской сборной как можно позитивнее. На фоне не самой выдающейся игры команды это смотрелось странновато.

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