«Это локальный неуспех»: комментаторы Первого канала увидели в матче Россия — Уругвай только хорошее
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, проиграв сборной Уругвая со счетом 0:3. И если игра самой сборной российских болельщиков чуть ли не обрадовала (они наконец узнали свою команду, которая все время проигрывает) — то комментаторы Первого канала многих зрителей раздражали.
Дело в том, что Павел Занозин и Евгений Савин старались оценивать игру российской сборной как можно позитивнее. На фоне не самой выдающейся игры команды это смотрелось странновато.
"Это локальный неуспех". Вот так комментаторы выходят из положения когда в ворота хозяев запендирили 3 мяча.— Алексей (@iwram) June 25, 2018
Паш @zanozin мы знаем друг друга. Я рад,что ты стал комментатором на таком важном матче. Я считаю,что ты хороший комментатор. Но зачем ты ТАК гипертрофировал ВСЕ,что происходило на поле,и почему вместо трезвого взгляда(который у тебя есть)ты включил слепую топивку-я не понимаю.— Никита Ковальчук (@Nik_Football_) June 25, 2018
Как я вижу комментаторов на играх сборной России. Совсем немнооооого перебарщивают с любовью к своим игрокам #КартавыйЧМ pic.twitter.com/Bh6aySLcx3— Анна (@Annie_Scott_) June 25, 2018
- нам бьют по пустым воротам— Gresoy🇵🇹 (@maybe_we_meet) June 25, 2018
комментаторы: это мелкая ошибка, сборная России на самом деле сильная, а Уругвайцы вялые
- наши пропускают мячи, упускают возможность атаковать ворота, не могут разыграть мяч
комментаторы: погода конечно ужас, нашим это сильно мешает
Мне это нравится
Смотреть футбол стоит хотя бы ради комментаторов— хани бани (@lo_senpai) June 25, 2018
ОТЫГРЫВАТЬСЯ ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Хотя нам это е ещё не удавалось
ЧЕРЫШЕВ! ЧЕРЫШЕВ! ЧЕРЫШЕВ... и это мог быть гол
*Уругвай забил второй раз* ... Ну просто не повезло
1 матч— иcтинный гум (@koreyskiyrocker) June 25, 2018
сборная россии: выиграла
комментаторы: не смотря на жару наши молодцы!
2 матч
сборная россии: выиграла
комментаторы: не смотря на жару наши молодцы!
3 матч
сборная россии: проиграла
комментаторы: ЭТО ВСЁ ЖАРА! СУДЬЯ ГОВНО, НО МЫ ПРОМОЛЧИМ#URURUS #Russia2018
Комментаторы на Первом сказали, что «сегодня у сборной неуспех»...— ю⃝л⃝и⃝я⃝ (@Zvezda_Julia) June 25, 2018
Аааа... Вон оно как. «Неуспех» - это видимо изящная замена «разгромному поражению».
Надо запомнить. Буду пользоваться при случае.
Комментаторы конечно оптимисты, я думал в конце скажут, всего 3:0 это почти успех для нашей команды!— АБАРМОТ (@A6APMOT) June 25, 2018
"Кавани провел невыдающийся матч" - комментаторы там курят что-то? Это 3:0 - то невыдающийся матч?хдд— чио (@chiochiosan_) June 25, 2018
сегодня решила посмотреть футбол)) комментаторы лучшие просто: ‘осталось 12 минут, вот сейчас затащим чувствую’, ‘так, добавили 4 минуты, скорее всего, нам это поможет’— sophie (@arapovasonya) June 25, 2018
Сегодня на первом были самые позитивные комментаторы:— Horse with no name (@miss_alinv) June 25, 2018
87.34 я уверен, мы забьем один гол Уругваю, и противник поплывет!
89.30 <3 гол> Вот... Ну ничего страшного.
И только Дзюба крупным планом после каждого промаха орал «куда, б***ь??!»
Время до конца игры 10 минут, мы в меньшинстве и проигрываем 2:0 и тут комментаторы 1 канала: "Так, великолепная игра, сейчас мы поведем в счете". Ребят, ну, блин— Ростислав Журавлев (@nazbol) June 25, 2018
слушаешь комментаторов матча на Первом, и кажется, что это мы ведем 3:0, играем как боги, а на табло просто ошибка— бартлби (@A3AP) June 25, 2018
если закрыть глаза и просто слушать комментаторов первого канала, то кажется, что счет 10:-15 в пользу сборной России, которая невероятно доминирует над убогими уругвайцами— Evgeny Zybalov (@ayo_joenat) June 25, 2018
Топ-3 высказываний от комментаторов Первого канала по ходу матча Россия - Уругвай:— Олег Анатольевич (@dolg132005) June 25, 2018
3 место: Во втором тайме болельщикам Уругвая на трибунах тревожно.
2 место: Ничего выдающегося Уругвай пока не показывает.
И наконец 1 место: Мы продолжаем давить Уругвай.
комментаторы первого: "лучше один раз проиграть 3:0, чем три раза по 1:0" ну писос оправдание #URURUS— mirrok | ЧМ (@PoliciesDivan) June 25, 2018
Хочу, чтобы по жизни меня кто-нибудь поддерживал так же, как сегодня комментаторы поддерживали сборную России.— Gaya Petrosiants (@GayaPetrosiants) June 25, 2018
Иногда хочу комментировать свою жизнь репликами футбольных комментаторов. Типа: «БОЖЕ МОЙ, ВОТ ТАК ДА, КАК ЖЕ ЛОВКО ТЫ ЕГО ОБВЕЛА» или «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РЫВОК ИИиииии нет, мы снова сегодня никуда не идём».— мария (@fauxxxxxx) June 25, 2018