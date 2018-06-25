Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, проиграв сборной Уругвая со счетом 0:3. И если игра самой сборной российских болельщиков чуть ли не обрадовала (они наконец узнали свою команду, которая все время проигрывает) — то комментаторы Первого канала многих зрителей раздражали.

Дело в том, что Павел Занозин и Евгений Савин старались оценивать игру российской сборной как можно позитивнее. На фоне не самой выдающейся игры команды это смотрелось странновато.

"Это локальный неуспех". Вот так комментаторы выходят из положения когда в ворота хозяев запендирили 3 мяча. — Алексей (@iwram) June 25, 2018

Паш @zanozin мы знаем друг друга. Я рад,что ты стал комментатором на таком важном матче. Я считаю,что ты хороший комментатор. Но зачем ты ТАК гипертрофировал ВСЕ,что происходило на поле,и почему вместо трезвого взгляда(который у тебя есть)ты включил слепую топивку-я не понимаю. — Никита Ковальчук (@Nik_Football_) June 25, 2018

Как я вижу комментаторов на играх сборной России. Совсем немнооооого перебарщивают с любовью к своим игрокам #КартавыйЧМ pic.twitter.com/Bh6aySLcx3 — Анна (@Annie_Scott_) June 25, 2018

- нам бьют по пустым воротам

комментаторы: это мелкая ошибка, сборная России на самом деле сильная, а Уругвайцы вялые

- наши пропускают мячи, упускают возможность атаковать ворота, не могут разыграть мяч

комментаторы: погода конечно ужас, нашим это сильно мешает

Мне это нравится — Gresoy🇵🇹 (@maybe_we_meet) June 25, 2018

Смотреть футбол стоит хотя бы ради комментаторов



ОТЫГРЫВАТЬСЯ ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Хотя нам это е ещё не удавалось



ЧЕРЫШЕВ! ЧЕРЫШЕВ! ЧЕРЫШЕВ... и это мог быть гол



*Уругвай забил второй раз* ... Ну просто не повезло — хани бани (@lo_senpai) June 25, 2018

1 матч

сборная россии: выиграла

комментаторы: не смотря на жару наши молодцы!

2 матч

сборная россии: выиграла

комментаторы: не смотря на жару наши молодцы!

3 матч

сборная россии: проиграла

комментаторы: ЭТО ВСЁ ЖАРА! СУДЬЯ ГОВНО, НО МЫ ПРОМОЛЧИМ#URURUS #Russia2018 — иcтинный гум (@koreyskiyrocker) June 25, 2018

Комментаторы на Первом сказали, что «сегодня у сборной неуспех»...

Аааа... Вон оно как. «Неуспех» - это видимо изящная замена «разгромному поражению».



Надо запомнить. Буду пользоваться при случае. — ю⃝л⃝и⃝я⃝ (@Zvezda_Julia) June 25, 2018

Комментаторы конечно оптимисты, я думал в конце скажут, всего 3:0 это почти успех для нашей команды! — АБАРМОТ (@A6APMOT) June 25, 2018

"Кавани провел невыдающийся матч" - комментаторы там курят что-то? Это 3:0 - то невыдающийся матч?хдд — чио (@chiochiosan_) June 25, 2018

сегодня решила посмотреть футбол)) комментаторы лучшие просто: ‘осталось 12 минут, вот сейчас затащим чувствую’, ‘так, добавили 4 минуты, скорее всего, нам это поможет’ — sophie (@arapovasonya) June 25, 2018

Сегодня на первом были самые позитивные комментаторы:

87.34 я уверен, мы забьем один гол Уругваю, и противник поплывет!

89.30 <3 гол> Вот... Ну ничего страшного.

И только Дзюба крупным планом после каждого промаха орал «куда, б***ь??!» — Horse with no name (@miss_alinv) June 25, 2018

Время до конца игры 10 минут, мы в меньшинстве и проигрываем 2:0 и тут комментаторы 1 канала: "Так, великолепная игра, сейчас мы поведем в счете". Ребят, ну, блин — Ростислав Журавлев (@nazbol) June 25, 2018

слушаешь комментаторов матча на Первом, и кажется, что это мы ведем 3:0, играем как боги, а на табло просто ошибка — бартлби (@A3AP) June 25, 2018

если закрыть глаза и просто слушать комментаторов первого канала, то кажется, что счет 10:-15 в пользу сборной России, которая невероятно доминирует над убогими уругвайцами — Evgeny Zybalov (@ayo_joenat) June 25, 2018

Топ-3 высказываний от комментаторов Первого канала по ходу матча Россия - Уругвай:



3 место: Во втором тайме болельщикам Уругвая на трибунах тревожно.



2 место: Ничего выдающегося Уругвай пока не показывает.



И наконец 1 место: Мы продолжаем давить Уругвай. — Олег Анатольевич (@dolg132005) June 25, 2018

комментаторы первого: "лучше один раз проиграть 3:0, чем три раза по 1:0" ну писос оправдание #URURUS — mirrok | ЧМ (@PoliciesDivan) June 25, 2018

Хочу, чтобы по жизни меня кто-нибудь поддерживал так же, как сегодня комментаторы поддерживали сборную России. — Gaya Petrosiants (@GayaPetrosiants) June 25, 2018