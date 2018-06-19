На открытии ЧМ-2018 Робби Уильямс показал в камеру средний палец. Оказалось, он отсчитывал время!

Von Der Laage, Gladys Chai / Action Press / REX / Vida Press

Певец Робби Уильямс объяснил, зачем он показал средний палец во время своего выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. По словам музыканта, жест означал, что до стартового свистка осталась одна минута.

В программе This Morning на британском телеканале ITV Уильямс рассказал, что он находился «под огромным давлением», из-за того, что матч должен был вот-вот начаться. «Я не знал, успею ли я закончить за полминуты, поэтому просто начал обратный отсчет оставшейся минуты», — объяснил музыкант. Ведущие This Morning признали, что это «совершенно логично».

Робби Уильямс в эфире шоу This Morning This Morning

Уильямс добавил, что не может доверять самому себе, — во время выступления он не обращает внимания ни на что. По его словам, он понял, что показал неприличный жест в камеру, только через пять минут после случившегося.

«В таких вещах очень важно не спровоцировать международный скандал. И знаете, что? Я справился», — сказал Робби Уильямс.

Церемония открытия ЧМ-2018 прошла на стадионе «Лужники» 14 июня. Сразу после нее там состоялся матч сборных России и Саудовской Аравии; Россия победила в нем со счетом 5:0.