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«А когда у нас вторая игра с Саудовской Аравией?» Сборную России снова любят в интернете

Meduza
18:09, 14 июня 2018

Сборная России по футболу в стартовом матче чемпионата мира обыграла Саудовскую Аравию 5:0. И теперь команду, которую до начала турнира все ругали, снова все любят! В полной мере это относится и к главному тренеру Станиславу Черчесову.

Во-первых, таблица после первого игрового дня выглядит так:

Во-вторых, так ярко сборная России не играла на чемпионатах мира с того самого матча с Камеруном в 1994 году, который закончился 6:1.

Из комментариев к этому посту Лентача

Некоторым, конечно, от этого восторга неловко.

Другие и вовсе намекают на слабость соперника сборной России.

А вот как прошел матч

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