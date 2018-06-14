«А когда у нас вторая игра с Саудовской Аравией?» Сборную России снова любят в интернете
Сборная России по футболу в стартовом матче чемпионата мира обыграла Саудовскую Аравию 5:0. И теперь команду, которую до начала турнира все ругали, снова все любят! В полной мере это относится и к главному тренеру Станиславу Черчесову.
Во-первых, таблица после первого игрового дня выглядит так:
Во-вторых, так ярко сборная России не играла на чемпионатах мира с того самого матча с Камеруном в 1994 году, который закончился 6:1.
Мы не знаем, как он это сделал, но аплодируем👏#РоссияСаудовскаяАравия #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/pB3Lbnbu7B— Sports.ru (@sportsru) June 14, 2018
Официальное заявление Реал Мадрида: Лопетеги уволен из клуба, новый тренер - Черчесов— AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) June 14, 2018
Press F to pay respect pic.twitter.com/Iypg2d6MbB— Лентач (@oldLentach) June 14, 2018
June 14, 2018
Некоторым, конечно, от этого восторга неловко.
на Первом канале Борисов говорит, что «только что мы стали свидетелем фантастической победы», а Савин добавляет, что «это исторический день, это космос», и «я пустил слезу, когда Путин говорил». 🤦♂️— бартлби (@A3AP) June 14, 2018
Другие и вовсе намекают на слабость соперника сборной России.
А когда у нас вторая игра с Саудовской Аравией?— Василий Уткин (@radioutkin) June 14, 2018