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Российский футболист ушел из эфира Первого канала, не выдержав комплиментов

Sports.ru
08:00, 15 июня 2018
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Полузащитник сборной России Александр Головин, ставший одним из героев матча открытия чемпионата мира по футболу, ушел из прямого эфира Первого канала, не выдержав комплиментов комментаторов, сообщает Sports.ru.

Сразу после игры со сборной Саудовской Аравии футболист давал интервью в эфире специального выпуска программы «Пусть говорят», где обсуждался матч российской сборной.

В какой-то момент ведущий новостей спорта Первого канала Александр Садоков начал хвалить Головина, забившего один гол и сделавшего две результативные передачи. «Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Это Александр Головин… Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что „Ювентус“ за него борется», — заявил комментатор.

Головин выслушивал слова журналиста в явном недоумении, после чего снял наушник и вышел из кадра, не закончив интервью.

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира против Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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