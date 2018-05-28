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Новгородские приставы рассказали про «кота-предателя» — он выдал своего хозяина-должника

Meduza
12:25, 28 мая 2018

Управление федеральной службы судебных приставов по Новгородской области рассказало о коте, который якобы предал своего хозяина-должника и выдал его приставам.

Сотрудники УФССП пришли к мужчине, который не выплатил алиментов на 800 тысяч рублей. По словам сожительницы должника, его не было дома. Приставы решили осмотреть квартиру и обратили внимание на кота, который сидел напротив дивана и пристально смотрел под него.

«Наклонившись, судебный пристав обнаружил там гражданина К., который с удивительной ловкостью разместился под низким диваном. Чтобы извлечь любителя поиграть в прятки, пришлось даже приподнять спальное место», — говорится в пресс-релизе управления.

В отношении мужчины был составлен протокол. Ему грозит штраф за то, что он прятался от приставов под диваном.

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