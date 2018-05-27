Нет, Хиллари Клинтон не хочет возглавить Facebook

Издание TJournal обратило внимание, что многие российские СМИ 27 мая сообщили о планах Хиллари Клинтон возглавить компанию Facebook. Но на самом деле бывшая кандидат в президенты США не собирается смещать Марка Цукерберга с его поста.

В коротком интервью, опубликованном на сайте The Washington Post, генеральный прокурор штата Массачусетс Маура Хили спросила Клинтон, какую бы компанию она хотела возглавить.

«Facebook. Это самая большая новостная платформа в мире, — ответила Клинтон, смеясь, — Мы можем читать там таких гениальных и опытных писателей, как Дэвид Ингатиус, и пытаться быть в курсе новостей. Многие жители нашей страны читают новости — правдивые или не очень — в фейсбуке. Сейчас компания пытается справиться с неожиданными последствиями своей бизнес-модели. Я надеюсь, что они сделают все верно». Она также подчеркнула, что для демократии чрезвычайно важно, чтобы люди получали достоверную информацию.

Клинтон намекнула на предполагаемое вмешательство России в американские выборы и скандал с Cambridge Analytica, которая незаконно собрала данные более 80 миллионов пользователей фейсбука. Компания сотрудничала со штабом Дональда Трампа и размещала в соцсети политическую рекламу. Из-за утечки данных в Cambridge Analytica Марк Цукерберг был вынужден давать показания в Сенате и Палате представителей Конгресса США.